صحوة لم تكتمل.. أرسنال يحسم الدربي الثاني على التوالي بالفوز على توتنام
الأحد، 28 أبريل 2024 - 18:10
كتب : FilGoal
حقق أرسنال فوزا مثيرا على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل أهداف أرسنال في المباراة كل من بوكايو ساكا وكاي هافيرتز وإيميل هويبرج بالخطأ في مرماه، بينما سجل هيونج مين سون وكريستيان روميرو لتوتنام.
الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 80 في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل.
أرسنال فاز في دربي لندن للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على تشيلسي في المباراة الماضية.
التشكيل
بدأ توتنام المباراة بهيونج مين سون كمهاجم، بينما تكون هجوم أرسنال من الثلاثي بوكايو ساكا وكاي هافيرتز ولياندرو تروسارد.
أحداث المباراة
تقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق إميل هويبرج لاعب توتنام بالخطأ في مرماه.
video:1
هويبيرغ يهدي هدف التقدم لآرسنال بالنيران الصديقة #الدوري_الإنجليزي | #توتنهام_آرسنال pic.twitter.com/FZif4ggeVA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2024
وكاد كريستيان روميرو أن يتعادل في الدقيقة 21 برأسية ولكنها ارتدت من القائم.
وبعد دقيقتين فقط سجل فان دي فين هدف التعادل ولكنه ألغي لوجود حالة تسلل.
وأضاف ساكا الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 27 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
video:2
باكايوكو ساكا يضاعف النتيجة للمدفعجية #الدوري_الإنجليزي | #توتنهام_آرسنال pic.twitter.com/3LM9no4zkO— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2024
وسجل كاي هافيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 38 برأسية مستغلا عرضية من ديكلان رايس.
video:3
آرسنال يضرب بالثلاثة من رأسية هافرتز#الدوري_الإنجليزي | #توتنهام_آرسنال pic.twitter.com/rT2FgpYHRe— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2024
في الشوط الثاني كان توتنام على موعد مع صحوة كبيرة بدأت بخطأ من دافيد رايا في التمرير نحو كريستيان روميرو المتقدم من دفاع توتنام لينفرد برايا ويسجل في الشباك.
وارتكب رايس خطأ أدى لارتكاب ركلة جزاء في الدقيقة 87 وسجلها سون بنجاح.
وحاول توتنام تسجيل الهدف الثالث وشكل خطورة كبيرة على دفاع أرسنال ولكن الصحوة لم تكتمل.
وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد بورموث يوم 4 مايو المقبل.