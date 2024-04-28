صحوة لم تكتمل.. أرسنال يحسم الدربي الثاني على التوالي بالفوز على توتنام

حقق أرسنال فوزا مثيرا على توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف أرسنال في المباراة كل من بوكايو ساكا وكاي هافيرتز وإيميل هويبرج بالخطأ في مرماه، بينما سجل هيونج مين سون وكريستيان روميرو لتوتنام.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 80 في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراتين أقل.

أرسنال فاز في دربي لندن للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على تشيلسي في المباراة الماضية.

التشكيل

بدأ توتنام المباراة بهيونج مين سون كمهاجم، بينما تكون هجوم أرسنال من الثلاثي بوكايو ساكا وكاي هافيرتز ولياندرو تروسارد.

أحداث المباراة

تقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق إميل هويبرج لاعب توتنام بالخطأ في مرماه.

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وكاد كريستيان روميرو أن يتعادل في الدقيقة 21 برأسية ولكنها ارتدت من القائم.

وبعد دقيقتين فقط سجل فان دي فين هدف التعادل ولكنه ألغي لوجود حالة تسلل.

وأضاف ساكا الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 27 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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وسجل كاي هافيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 38 برأسية مستغلا عرضية من ديكلان رايس.

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في الشوط الثاني كان توتنام على موعد مع صحوة كبيرة بدأت بخطأ من دافيد رايا في التمرير نحو كريستيان روميرو المتقدم من دفاع توتنام لينفرد برايا ويسجل في الشباك.

وارتكب رايس خطأ أدى لارتكاب ركلة جزاء في الدقيقة 87 وسجلها سون بنجاح.

وحاول توتنام تسجيل الهدف الثالث وشكل خطورة كبيرة على دفاع أرسنال ولكن الصحوة لم تكتمل.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد بورموث يوم 4 مايو المقبل.