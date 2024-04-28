تشكيل الزمالك - ثنائي هجومي أمام دريمز.. وعودة زيزو

الأحد، 28 أبريل 2024 - 17:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد زيزو - الزمالك ضد أبو سليم الليبي

عاد أحمد سيد "زيزو" لقيادة الزمالك من جديد وذلك في مواجهة دريمز الغاني بعد غيابه عن المباراة السابقة للإصابة.

ويلعب الزمالك ضد دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام على ملعب بابا يارا.

وكان الزمالك تعادل مع دريمز في مباراة الذهاب التي أقيمت في استاد القاهرة سلبيا.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عبد الرحمن نفاد – ياسر حمد – مصطفى الزناري – محمد شحاتة – أحمد حمدي – محمد عاطف – ترافيس موتيابا – سيد عبد الله – ناصر منسي

ويلتقي المتأهل من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

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