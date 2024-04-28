تشكيل مانشستر سيتي – هالاند على مقاعد البدلاء أمام نوتينجهام

الأحد، 28 أبريل 2024 - 17:37

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - هالاند

عاد إيرلينج هالاند للظهور في قائمة فريقه أمام نويتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وغاب هالاند عن مباراة مانشستر سيتي الماضية ضد برايتون بسبب الإصابة.

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بينما استبعد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لاعب الوسط فيل فودين من قائمة فريقه للمباراة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – ناثان أكي – يوشكو جفارديول

الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – كيفين دي بروين

الهجوم: جيرمي دوكو – جوليان ألفاريز – جاك جريليش

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة.

ويأتي نوتينجهام فورست في المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

هالاند الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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