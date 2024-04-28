تشكيل مانشستر سيتي – هالاند على مقاعد البدلاء أمام نوتينجهام
الأحد، 28 أبريل 2024 - 17:37
كتب : FilGoal
عاد إيرلينج هالاند للظهور في قائمة فريقه أمام نويتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.
وغاب هالاند عن مباراة مانشستر سيتي الماضية ضد برايتون بسبب الإصابة.
بينما استبعد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لاعب الوسط فيل فودين من قائمة فريقه للمباراة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون
الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – ناثان أكي – يوشكو جفارديول
الوسط: رودري – بيرناردو سيلفا – كيفين دي بروين
الهجوم: جيرمي دوكو – جوليان ألفاريز – جاك جريليش
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة.
ويأتي نوتينجهام فورست في المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.
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