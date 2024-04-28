التشكيل - أرسنال بتشكيل فائز مكرر.. وفيرنر وسون في هجوم توتنام
الأحد، 28 أبريل 2024 - 15:23
كتب : FilGoal
يدخل أرسنال دربي لندن أمام توتنام بنفس تشكيل مباراته الأخيرة، فيما يلعب أنجي بوستيكوجلو بالثتائي تيمو فيرنر وسون هيونج مين في الهجوم.
ويحل أرسنال ضيفا على توتنام ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويعتمد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الثلاثي بوكايو ساكا وليوناردو تروسار وكاي هافيرتز في الهجوم.
ويشهد تشكيل أرسنال تواجد ديكلان رايس وتوماس بارتي سويا في وسط الملعب، بيبنما يقود كاي هافيرتز الهجوم.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: دافيد رايا.
الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – تاكيهيرو تومياسو.
الوسط: ديكلان رايس – توماس بارتي – مارتن أوديجارد.
الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – لياندرو تروسارد.
وجاء تشكيل توتنام كالتالي:
الحارس: جوليليمو فيكاريو
الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - بن دافيز
الوسط: إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور - جيمس ماديسون
الهجوم: ديان كولوسيفسكي - تيمو فيرنر - سون هيونج مين
ويحتل أرسنال صدارة جدول الترتيب برصيد 77 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وبفارق نقطتين عن ليفربول .
فيما يحتل توتنام المركز الخامس برصيد 60 نقطة.