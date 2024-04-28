تين هاج: أشعر بالانزعاج الشديد بسبب ما حدث أمام بيرنلي

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد انزعاجه من احتساب ركلة جزاء جديدة متأخرة على فريقه خلال مواجهة بيرنلي في أولد ترافورد.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه بيرنلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالطبع نشعر بالإحباط، وهذا طبيعي بعدما تفرض سيطرتك طوال المباراة وتخلق عددًا كبيرًا من الفرص وتتقدم في النتيجة ثم تهدر الفوز في النهاية".

وأضاف "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكننا تراجعنا وفقدنا السيطرة في النصف الثاني من الشوط الأول. بعد ذلك عدنا من جديد وسنحت لنا بعض الفرص، ولكن أندريه أونانا أنقذ مرمانا أكثر من مرة أيضًا".

وتابع "فرضنا سيطرتنا في الشوط الثاني مجددًا، وخلقنا فرصًا عديدة، ولكن يمكنك أن تقول إننا أهدرنا الفوز من أيدينا في النهاية، وهذا أمر مزعج للغاية. هذا لا يجب أن يحدث".

وواصل المدرب الهولندي "كنا جيدين في معظم فترات المباراة. كنا في طريقنا إلى الفوز والخروج بشباك نظيفة، ولكننا فرطنا في التقدم، ولذلك أشعر بالانزعاج الشديد".

وأكمل "القرارات التحكيمية لم تكن في صالحنا في الأسابيع الأخيرة. لقد تم احتساب عدد كبير من ركلات الجزاء ضدنا. هذه المرة القرار كان صحيحًا، ولكن كانت هناك لقطتين أو ثلاث كان يجب احتساب ركلة جزاء لنا فيهم أيضًا".

وأتم "أليخاندرو جارناتشو تعرض لعرقلة واضحة ولمسة اليد الأخيرة كذلك كانت تستوجب احتساب ركلة جزاء. لقد احتسبت ركلة جزاء على أرون وان-بيساكا في لقطة شبيهة في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، لذا كان يجب احتساب ركلة جزاء لنا أيضًا. هناك اختلاف كبير في القرارات. لقد احتسبت علينا عدة ركلات جزاء في الأسابيع الأخيرة، ومعظمها كانت محل شك كبير".

مباراة لم يكن برونو فيرنانديز موفقا فيها على الإطلاق، حيث أهدر زملاؤه العديد من الفرص التي خلقها قبل المشهد الأخير، حين اصطدمت تسديدة عماد ديالو بظهره في الدقيقة 97.

برونو افتتح مسلسل الإهدار في الدقيقة 19 من متابعة اصطدمت بالقائم.

وفي الدقيقة 35 سدد لايل فوستر رأسية لبيرنلي ولكن تصدى لها أندريه أونانا إلى ركنية.

مرة أخرى حاول فوستر في الدقيقة 39 ولكن أونانا كان في الموعد مرة أخرى.

وأتى زكي العمدوني بصفوف بيرنلي بدلا من داترو فوفانا في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 65 حل سكوت مكتوميناي وعماد ديالو بدلا من كوبي ماينو وراسموس هويلوند.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء عند سقوط أليخاندرو جارناتشو في منطقة بيرنلي بالدقيقة 69.

وأتى يوهان جودموندسون بدلا من برون لارسن في الدقيقة 72 بصفوف بيرنلي.

وسجل أنتوني في الدقيقة 79 هدف مانشستر الوحيد، بتسديدة على حدود المنطقة بعد خطأ فادح من الدفاع.

وفي الدقيقة 87 تحصل بيرنلي على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، سجل منها زكي العمدوني هدف التعادل.

وضربت الكرة يد أحد مدافعي بيرنلي في الدقيقة 90 داخل المنطقة، ولكن الحكم لم يحتسب شيئا.

حتى فرصة الفوز الأخيرة في الدقيقة 97 سددها عماد ديالو، لتصطدم بظهر برونو فيرنانديز داخل المنطقة.

وبذلك يحتل يونايتد المركز السادس برصيد 54 نقطة.

بينما تأزم موقف بيرنلي القريب من الهبوط برصيد 24 نقطة في المركز التاسع عشر، بفارق نقطتين عن نوتنجهام صاحب أول مراكز الأمان الذي لم يلعب بعد في الجولة.

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