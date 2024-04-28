غالي: كنت ضحية إدارة خاطئة لأزمتي مع كوبر.. ورسالة لـ شيكابالا وحقيقة حلم رئاسة الأهلي

الأحد، 28 أبريل 2024 - 12:36

كتب : FilGoal

حسام غالي - الأهلي

يرى حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وقائد الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه كان ضحية إدارة خاطئة لأزمته مع الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وكشف غالي عن طلب اعتذاره من أجل الانضمام لقائمة المنتخب لكنه رفض.

وقال غالي عبر قناة dmc: "خلال فترة تأهلنا لكأس العالم، أريد شخص واحد في مصر يقول أن حسام غالي لم يكن يستحق تمثيل مصر بهذه البطولة سواء كان ناقد أو مدرب أو رياضي".

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وأوضح "كوبر في كأس العالم ضم 13 لاعب من الأهلي حتى لا يخرج الإعلام ويتحدث بأن حسام غالي لديه حق، وللأسف الناس لا تُصدق الحقيقة وطُلب مني الاعتذار مثلما فعل بعض اللاعبين ولكنني لم أفعل أي شيء للاعتذار عنه وهل كان مطلوب مني التنازل للانضمام لكأس العالم؟"

وكشف غالي "قابلت كوبر وأسامة نبيه في مناسبات مختلفة بعد أزمة المنتخب وصافحتهم دون مشكلة لأنني في النهاية شخص متربي".

وكان حسام غالي قد كشف عن التفرقة بين لاعبي الأهلي والزمالك في منتخب مصر وقت قيادة كوبر. (من هنا)

وشدد حسام غالي "من وجهة نظري هاني أبوريدة أدار أزمتي مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بشكل خاطيء وفي النهاية كنت أنا الضحية ولم يدافع عني أحد".

أما عن عمله الإداري فقال: "بالفعل عُرض عليّ التواجد بلجنة إدارة اتحاد الكرة تحت رئاسة عمرو الجنايني ثم عرض للتواجد كمدير لمنتخب مصر ولكن اعتذرت عن العرضين لأن من وجهة نظري خبرتي قليلة وأحتاج للتدرج في المناصب".

وكشف قائد الأهلي السابق "الزمالك فاوضني عندما كنت خارج مصر في 2010 عن طريق ممدوح عباس، استمعت للعرض وتحدثت بكل احترام لكن في النهاية الأمر صعب".

وبسؤاله عن حلم رئاسة الأهلي أوضح "لا يمكنني القول أنني أخطط لذلك الأمر من الآن والأمر الوحيد الذي خططت له في حياتي وكان لدي طموح فيه هو مسيرتي بكرة القدم".

وتابع "اخترت العمل الإداري بدل الفني من أجل التواجد مع عائلتي أكثر والبُعد عن حياة اللاعب التي تشبه المدير الفني".

وأضاف غالي "أفعل أقصى ما لدي خلال تواجدي بمجلس الإدارة وبالتأكيد أي شخص يتمنى أن يكون رئيس النادي الأهلي وهو شرف كبير جدا إذا توليت هذا المنصب في يوم من الأيام".

أما عن رسالته لمحمود شيكابالا فقال: "هو قائد نادي الزمالك ولاعب موهوب ولكن أتمنى أن يتصرف بشياكة ككقائد لنادي الزمالك أكثر من ذلك خاصة في ردود الأفعال ضد الجماهير، لأن الشارة والقيادة مسؤولية كبيرة جدا".

بينما عن أسامة نبيه أجاب "لا يوجد لدي ما أقوله ولكن ربنا يعلم من على حق ومن على باطل في الموقف الذي حدث خلال فترة التواجد بمنتخب مصر".

وواصل غالي "سيد عبد الحفيظ حقق نجاحات ومسيرة رائعة مع الأهلي، وللأسف أي أمور سلبية يتم ربط اسمي بها مثل التسبب في رحيله لكن لا يمكن لأحد إنكار تاريخه داخل النادي".

وعن حازم إمام قال "هو مثل أعلى بالنسبة لي وارتدينا رقم 14، وبالتأكيد تعرض للظلم خلال الفترة الأخيرة لأنه دائما ما يتم تسليط الضوء على شخص واحد لتحمل المسؤولية والناس لا تعلم كل الكواليس ولكنها ضريبة العمل".

واختتم حسام غالي تصريحاته "لا توجد مشكلة بيني وبين شريف إكرامي، ربما بعدنا نوعا ما بعد تواجده في بيراميدز فأصبحنا لا نخرج بنفس الصورة ولكن لا توجد مشكلة".

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