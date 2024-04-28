حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"

الأحد، 28 أبريل 2024 - 00:54

كتب : FilGoal

حسام غالي رئيس بعثة الأهلي في تنزانيا

أبدى حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي اعتقاده أن فترته كلاعب كرة كانت أسهل عليه من وقته الحالي كمشاهد ومشجع.

وقال غالي في حواره عبر قناة دي إم سي: "لعب كرة القدم اسهل بكثير من مشاهدتها التي تضعني تحت ضغط عصبي كبير".

وجاء ذلك في أعقاب تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي، بالفوز إيابا 3-0 في القاهرة بعد التعادل ذهابا 0-0 في الكونغو الديمقراطية.

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وسجل مازيمبي أولا قبل ثلاثية الأهلي، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد.

وعن ذلك قال غالي: "قلقت من ضياع الفرص والهدف الذي تم إلغاؤه، لأن تسجيل هدفين في هذه الأجواء كان صعبا، ولكني لا أفقد الثقة بلاعبي الأهلي".

وعاد غالي لذكرياته كلاعب لمنتخب مصر، حيث روى واقعة ترجع إلى مباراة مصر وفرنسا الشهيرة في 2003، وكان محسن صالح هو مدرب المنتخب آنذاك.

وقال غالي: "محسن صالح رأى أني يمكنني اللعب في مركز قلب الدفاع في مباراة مصر وفرنسا عام 2003 حتى أراقب تييري هنري.. وطبعا خسرنا 5-0".

أما عن الفترة المحتدمة بينه وبين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب بين 2015 و2018 قال: "كوبر كان يقول لنا: الأهلي يفوز بالحكام.. ولو كنت أدرب ضده "هقطعكم". كيف ينظر رجل أرجنتيني لنادٍ بهذه الطريقة؟ وهل كان حسن شحاتة بكل انتمائه للزمالك ليفعل شيئا مثل ذلك"؟

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السابعة في آخر 8 نسخ، والخامسة على التوالي.

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