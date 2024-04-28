سيناريوهات تأهل سام مرسي للدوري الإنجليزي الممتاز

مع دخول الموسم في أسابيعه الأخيرة.. اقترب سام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون من قيادة فريقه للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

إبسويتش الذي تأهل الصيف الماضي من دوري القسم الثالث إلى دوري القسم الثاني أصبح قريبا من تحقيق حلم التأهل للممتاز.

مع بقاء جولة واحدة على نهاية الموسم، يحتل رفاق الدولي المصري المركز الثالث في المسابقة بفارق النقاط عن ليدز يونايتد الوصيف الذي لعب مباراة أكثر.

موقف الجدول حاليا كالتالي:

1- ليستر سيتي 94 نقطة (ضمن التأهل بالفعل)

2- ليدز يونايتد 90 نقطة

3- إبسويتش تاون 90 نقطة (لعب مباراة أقل)

يذكر أن البطل والوصيف يتأهلان مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تلعب الفرق التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس دورة مصغرة يتأهل بطلها لمناطحة الكبار الموسم المقبل.

نقاط إبسويتش جعلته يضمن التواجد في الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الأضواء.

لكنه يبحث عن التأهل المباشر، وهو ما سيتحقق في حالة حصد 4 نقاط من مباراتيه المتبقيتين، بغض النظر عن نتيجة لقاء ليدز الأخير.

سيلعب رفاق سام مرسي ضد كوفنتري سيتي يوم الثلاثاء، وفي حالة الفوز سيضع الفريق قدما في الممتاز، إذ يحتاج لعدم الخسارة في لقاء الجولة الأخيرة ليضمن التأهل رسميا.

وتأتي مباريات إبسويتش المتبقية على النحو التالي:

الجولة 45: كوفنتري سيتي.. الثلاثاء

الجولة 46: هيدرسفيلد تاون.. السبت

فيما تأتي مباريات ليستر المتبقية على النحو التالي:

الجولة 45: بريستون نورث ايند

الجولة 46: بلاكبيرن روفرز

بينما تأتي مباراة ليدز المتبقية على النحو التالي:

الجولة 46: ساوثامبتون

وينتهي الموسم يوم 4 مايو المقبل، على أن تبدأ الدورة المؤهلة للممتاز بعد نهاية الموسم.

video:1

وكان آخر ظهور لفريق إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2001-2002 قبل أن يهبط.