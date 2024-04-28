تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

الأحد، 28 أبريل 2024 - 11:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح ويورجن كلوب

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك وست هام يونايتد في المباراة التي شهدت لقطة مثيرة للجدل مع مدربه يورجن كلوب، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في تعادل ليفربول مع مضيفه وست هام 2-2 ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

لكن قبل دخوله للملعب تراشق لفظيا مع مدربه الألماني في مشهد نادر الحدوث.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 4 و5 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ4.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان لويس دياز بمتوسط تقييم بلغ 7.6 درجة.

وسجل صلاح 24 هدفا في 40 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 346 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 210 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول
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