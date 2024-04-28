مواعيد مباريات الأحد 28 أبريل.. الزمالك ضد دريمز ونهائي كأس مصر للطائرة

يلعب الزمالك في مواجهة صعبة مساء اليوم أمام فريق دريمز الغاني ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

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الدوري المصري

يلعب المصري أمام فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا على استاد برج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف المقاولون العرب فريق سموحة في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفا على فريق دريمز الغاني على ملعب بابايارا بمدينة كوماسي في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا في مباراة الذهاب بدون أهداف.

بينما يستضيف نهضة بركان المغربي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في تمام العاشرة مساء.

الدوري الإنجليزي

يحل أرسنال ضيفا على فريق توتنام ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يحل برايتون ضيفا على بورنموث ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما تختتم مباريات اليوم عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا على نوتنجهام فورست في السادسة والنصف مساء.

الدوري التركي

يستضيف طرابزون سبور فريق غازي عنتاب ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي.

ويذاع اللقاء في تمام السابعة مساء.

كرة طائرة

تستضيف صالة العاصمة الإدارية نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة من مساء اليوم ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويسعى الأهلي لتحقيق رباعية تاريخية بعد الفوز بألقاب السوبر المصري والدوري المصري وبطولة إفريقيا.

أما الزمالك فيسعى لتحقيق لقب الكأس للعام الرابع على التوالي.