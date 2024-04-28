مواعيد مباريات الأحد 28 أبريل.. الزمالك ضد دريمز ونهائي كأس مصر للطائرة

الأحد، 28 أبريل 2024 - 10:47

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز

يلعب الزمالك في مواجهة صعبة مساء اليوم أمام فريق دريمز الغاني ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - اللقب الرابع.. الترجي يفوز بكأس الكؤوس الإفريقية على حساب الزمالك مران الزمالك – جلسة من عبد الواحد وجوميز مع الفريق.. وتعليمات خاصة لـ نبيل عماد كرة طائرة – إلى نهائي الكأس.. الزمالك يهزم طلائع الجيش ويتنظر الفائز من الأهلي وبتروجت انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس

الدوري المصري

يلعب المصري أمام فريق الداخلية ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا على استاد برج العرب.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف المقاولون العرب فريق سموحة في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الكونفدرالية

يحل الزمالك ضيفا على فريق دريمز الغاني على ملعب بابايارا بمدينة كوماسي في إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

ويقام اللقاء في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا في مباراة الذهاب بدون أهداف.

بينما يستضيف نهضة بركان المغربي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في تمام العاشرة مساء.

الدوري الإنجليزي

يحل أرسنال ضيفا على فريق توتنام ضمن منافسات الجولة 35 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت يحل برايتون ضيفا على بورنموث ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما تختتم مباريات اليوم عندما يحل مانشستر سيتي ضيفا على نوتنجهام فورست في السادسة والنصف مساء.

الدوري التركي

يستضيف طرابزون سبور فريق غازي عنتاب ضمن منافسات مسابقة الدوري التركي.

ويذاع اللقاء في تمام السابعة مساء.

كرة طائرة

تستضيف صالة العاصمة الإدارية نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة من مساء اليوم ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويسعى الأهلي لتحقيق رباعية تاريخية بعد الفوز بألقاب السوبر المصري والدوري المصري وبطولة إفريقيا.

أما الزمالك فيسعى لتحقيق لقب الكأس للعام الرابع على التوالي.

كرة طائرة الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
المندوه: هذا سبب إصابة شيكابالا.. والكل يشعر بأهمية مباراة دريمز مران الزمالك – جلسة من عبد الواحد وجوميز مع الفريق.. وتعليمات خاصة لـ نبيل عماد محمد عبد المنعم يفسر حقيقة احتفاله بهدفه في مازيمبي مؤتمر عمر جابر: لن نشكو من الحرارة أو غيرها.. ونتيجة الذهاب لن تساعد الزمالك مؤتمر جوميز: حزين لغياب شيكابالا.. وهذا ما ننوي فعله أمام دريمز تغيير في زي الحراس.. تعرف على ألوان قميص الزمالك ضد دريمز أحمد حمدي: لدي الثقة في الوصول لنهائي الكونفدرالية.. ودريمز منظم مؤتمر كولر - هل يعود الشناوي في النهائي أمام الترجي
أخر الأخبار
شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الثالث على التوالي.. ميسي وسواريز يسجلان في انتصار إنتر ميامي بالدوري الأمريكي 42 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 28 أبريل.. الزمالك ضد دريمز ونهائي كأس مصر للطائرة 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)" 10 ساعة | الدوري المصري
نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن 10 ساعة | الكرة الأوروبية
سقط مارتينيز فسقط معه أستون فيلا.. عودة تشيلسي غير المكتملة تهدد حلم الأبطال 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
خطوة جديدة نحو التأهل للدوري الإنجليزي.. تعادل مثير بين إبسويتش وهال بمشاركة سام مرسي 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 3 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 4 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس