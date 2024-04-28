سقط مارتينيز فسقط معه أستون فيلا.. عودة تشيلسي غير المكتملة تهدد حلم الأبطال

تعادل تشيلسي مع مضيفه أستون فيلا بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل مارك كوكوريا الهدف الأول لأستون فيلا بالخطأ في شباكه، وذلك في الدقيقة 4.

وفي الدقيقة 16 تعادل نيكولاس جاكسون، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وخرج يوري تيليمانس مصابا في الدقيقة 27، ليجري أوناي إيمري مدرب أستون فيلا تبديله الأول الاضطراري بنزول موسى ديابي بدلا منه.

وفي الدقيقة 42 أضاف مورجان روجرز الهدف الثاني للفيلانز بعد تمريرة من ماتي كاش.

زادت متاعب أستون فيلا بإصابة إيميليانو مارتينيز حارس مرماه، ليحل البديل روبن أولسن بدلا منه.

وفي الدقيقة 62 سجل نوني مادويكي هدف البلوز الأول.

وأخيرا في الدقيقة 81 صنع مادويكي هدف التعادل الذي سجله كونور جالاجر.

عودة تشيلسي كادت تكتمل بهدف ثالث سجله أكسيل ديساسي في الدقيقة 95، ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة.

بذلك يرفع تشيلسي رصيده إلى 48 نقطة في المركز التاسع، بينما صار مقعد أستون فيلا المؤهل لدوري الأبطال في خطر.

ويحتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 67 نقطة من 35 مباراة، بفارق 7 نقاط عن توتنام الذي لعب 3 مباريات أقل.