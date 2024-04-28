خطوة جديدة نحو التأهل للدوري الإنجليزي.. تعادل مثير بين إبسويتش وهال بمشاركة سام مرسي

الأحد، 28 أبريل 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

سام مرسي

واصل فريق إبسويتش تاون الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري سام مرسي خطواته لمحاولة التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

إبسويتش تاون

وتعادل إبسويتش خارج ملعبه مع هال سيتي في الجولة 45 من الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية "تشامبيونشيب"، بثلاثة أهداف لكل فريق.

ورفع إبسويتش تاون رصيده إلى النقطة 90 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بالتساوي مع ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني. ولكن لا يزال لديه مباراة مؤجلة.

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ويتصدر الدوري ليستر سيتي برصيد 94 نقطة وضمن التأهل بشكل رسمي.

وشارك سام مرسي في المباراة كاملة مع فريقه إبسويتش تاون.

ويحتاج إبسويتش تاون لحصد 4 نقاط من آخر مباراتين له في الدوري، ليضمن التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مباشر.

وفي حالة عدم مقدرة الفريق على حصد النقاط الأربعة، سيشارك في تصفيات الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي والذي يضم الفرق الأربعة أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس.

وكان آخر ظهور لفريق إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2001-2002 قبل أن يهبط.

سام مرسي إبسويتش تاون الدوري الإنجليزي
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