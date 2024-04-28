المندوه: هذا سبب إصابة شيكابالا.. والكل يشعر بأهمية مباراة دريمز

الأحد، 28 أبريل 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

الزمالك - دريمز - شيكابالا

كشف حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عن غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق أمام دريمز.

ويلعب الزمالك ضد دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المندوه عبر قناة أون تايم سبورتس: "شيكابالا في التدريبات تعرض للإصابة أثناء تسديد الكرة وبالتالي سيغيب عن مواجهة دريمز".

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وأضاف "اللاعبين اعتادوا على الأجواء في إفريقيا وهناك بعض الجماهير أتت من مصر لمساندة الفريق أمام دريمز".

وأكمل "الكل يشعر بأهمية المباراة وهي البطولة التي ينتظرها جمهور الزمالك واللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة".

وأتم تصريحاته "وفرنا كل سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين والجميع على أتم استعداد للمباراة".

وتعادل الزمالك مع دريمز الغاني سلبيا في مباراة الذهاب في القاهرة.

الزمالك شيكابالا الكونفدرالية
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