مران الزمالك – جلسة من عبد الواحد وجوميز مع الفريق.. وتعليمات خاصة لـ نبيل عماد

خاض الزمالك مرانه الجماعي على ستاد "بابا يارا"، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل الزمالك مع دريمز الغاني سلبيا في مباراة الذهاب في القاهرة.

وعقد عبد الواحد السيد مدير الكرة، والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الختامي للأبيض استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل غانا.

وأكد مدير الكرة خلال الجلسة في حديثه مع اللاعبين، على أهمية مباراة دريمز، وضرورة تحقيق الفوز والصعود إلى نهائي مهما كانت الصعوبات دون النظر إلى نتيجة لقاء الذهاب.

وأضاف مدير الكرة خلال الجلسة أن الملايين من جماهير نادي الزمالك تنتظر مواجهة الغد، و على الجميع أن يعي جيداً أهمية اللقاء وضرورة التأهل إلى النهائي خطوة مهمة لتحقيق اللقب.

وعقد جوميز جلسة مع نبيل عماد لاعب الوسط للحديث مع اللاعب بشأن بعض المهام الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية، قبل مواجهة الغد أمام دريمز الغاني.

وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المتواجدين رفقة الفريق الأول لكرة القدم في غانا، على التواجد في ستاد "بابا يارا"، لمتابعة المران الختامي.

وخاض الفريق تقسيمة قوية، في ختام مران شهدت تنفيذ العديد من الجمل الفنية استعدادا للمباراة.