محمد عبد المنعم يفسر حقيقة احتفاله بهدفه في مازيمبي

السبت، 27 أبريل 2024 - 20:31

كتب : FilGoal

الأهلي - مازيمبي - محمد عبد المنعم

فسر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي طريقة احتفاله بهدف فريقه الأول في شباك مازيمبي بطريقة أثارت الجدل في الساعات القليلة الماضية.

ونشر عبد المنعم عبر ستوري بموقع إنستجرام صورة يوضح بها ما حدث وسبب احتفاله.

وقال عبد المنعم: "الحمد لله على الانتصار ونتمنى أكتمال المهمة لنسعد أعظم جمهور في الكون".

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وأضاف "الصورة التي علق عليها أصحاب النوايا السيئة عقب المباراة وفسروها بشكل خاطئ، أنا تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات البطن وشعرت بجرح ونزول الدماء وبشكل تلقائي ونتيجة شعوري بالآلام تصرفت بهذه الطريقة".

وأكمل "لم أتوجه بتصرفي ناحية أي فرد في الاستاد وأحمد جاب الله طبيب الفريق شاهد على كل ما أقوله".

وأتم تصريحاته "عقب المباراة خضعت لأشعة وخالد بيبو مدير الكرة على علم بذلك، وأنا صاحب تربية ولا يصح أن أفعل الخطأ بهذا الشكل".

وفاز الأهلي على مازيمبي بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليتأهل إلى النهائي.

ويلعب الأهلي في النهائي ضد الترجي التونسي.

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