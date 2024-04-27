مؤتمر عمر جابر: لن نشكو من الحرارة أو غيرها.. ونتيجة الذهاب لن تساعد الزمالك

رفض عمر جابر لاعب الزمالك التذرع بدرجة الحرارة أمام دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال عمر جابر في المؤتمر الصحفي: "نتيجة مباراة الذهاب لن تساعدنا، ونريد إظهار قدرتنا على التأهل، وأتوقع قدرة الزمالك على حسم المباراة والتأهل للنهائي".

وتابع "هناك حالة تركيز لدى الجميع، والمباراة في أيدي اللاعبين، ومن الممكن أن تكون المباراة صعبة أو قد تكون سهلة، والأمر يتعلق بالتركيز في اللقاء وتنفيذ تعليمات المدير الفني".

وأضاف "سنتعامل مع الطقس الحار، لأن الفريق يمتلك لاعبين كبار ومروا بظروف مشابهة من قبل واستطعنا التأهل، واسم الزمالك كبير، ولدينا جماهير في إفريقيا، وجماهير قادمة من مصر لمساندة الفريق".

وأكمل "مباراة الغد 90 دقيقة والفوز سيمنحنا بطاقة التأهل إلى النهائي، وكنا نتمنى تحقيق نتيجة أفضل في مباراة الذهاب، ولكن أمامنا فرصة للتعويض غداً، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل للنهائي وحصد اللقب".

وأوضح "معظم اللاعبين في الزمالك يعرفون الأجواء في إفريقيا على مستوى الملاعب أو الرطوبة ودرجات الحرارة، وفي مصر بدأت درجة الحرارة في الارتفاع، ونحاول أن نعتاد على الأجواء قبل اللقاء".

واختتم "لن نشكو من أي ظروف وهدفنا الأول تقديم مباراة جيدة والتأهل للنهائي".

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

وتعادل الزمالك مع دريمز في لقاء الذهاب في القاهرة بدون أهداف.

ويقام الإياب في كوماسي في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.