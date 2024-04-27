ضربت ظهر برونو.. مانشستر يونايتد يواصل سيناريوهاته السيئة بالتعادل مع بيرنلي

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه بيرنلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة لم يكن برونو فيرنانديز موفقا فيها على الإطلاق، حيث أهدر زملاؤه العديد من الفرص التي خلقها قبل المشهد الأخير، حين اصطدمت تسديدة عماد ديالو بظهره في الدقيقة 97.

برونو افتتح مسلسل الإهدار في الدقيقة 19 من متابعة اصطدمت بالقائم.

وفي الدقيقة 35 سدد لايل فوستر رأسية لبيرنلي ولكن تصدى لها أندريه أونانا إلى ركنية.

مرة أخرى حاول فوستر في الدقيقة 39 ولكن أونانا كان في الموعد مرة أخرى.

وأتى زكي العمدوني بصفوف بيرنلي بدلا من داترو فوفانا في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 65 حل سكوت مكتوميناي وعماد ديالو بدلا من كوبي ماينو وراسموس هويلوند.

ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء عند سقوط أليخاندرو جارناتشو في منطقة بيرنلي بالدقيقة 69.

وأتى يوهان جودموندسون بدلا من برون لارسن في الدقيقة 72 بصفوف بيرنلي.

وسجل أنتوني في الدقيقة 79 هدف مانشستر الوحيد، بتسديدة على حدود المنطقة بعد خطأ فادح من الدفاع.

وفي الدقيقة 87 تحصل بيرنلي على ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو، سجل منها زكي العمدوني هدف التعادل.

وضربت الكرة يد أحد مدافعي بيرنلي في الدقيقة 90 داخل المنطقة، ولكن الحكم لم يحتسب شيئا.

حتى فرصة الفوز الأخيرة في الدقيقة 97 سددها عماد ديالو، لتصطدم بظهر برونو فيرنانديز داخل المنطقة.

وبذلك يحتل يونايتد المركز السادس برصيد 54 نقطة.

بينما تأزم موقف بيرنلي القريب من الهبوط برصيد 24 نقطة في المركز التاسع عشر، بفارق نقطتين عن نوتنجهام صاحب أول مراكز الأمان الذي لم يلعب بعد في الجولة.