"سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب

رد محمد صلاح نجم ليفربول في تعليق سريع على ما حدث بينه وبين يورجن كلوب مدرب فريقه خلال مباراة وست هام يونايتد.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتعادل ليفربول مع وست عام بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقلت صحيفة ليفربول إيكو رد محمد صلاح على الصحفيين عقب المباراة أثناء مروره بمنطقة المقابلات الصحفية.

وقال محمد صلاح: "إذا تحدثت عن ما حدث بيني وبين كلوب سوف تشتعل النيران".

والتقطت الكاميرات الناقلة للمباراة حديث ساخن بين الدولي المصري والمدرب الألماني قبل دخوله للملعب رفقة داروين نونيز وجو جوميز.

وحدثت المشادة بعد تسجيل وست هام هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2 وذلك قبل إجراء التبديل بشكل مباشر.

وقال كلوب عبر شبكة TNT عقب المباراة: "لا يمكنني أن أقول ما دار بيننا ولكننا تحدثنا في غرف خلع الملابس وانتهى الأمر".

ولم يتم الكشف بعد عما قاله محمد صلاح لكلوب.

يذكر أن محمد صلاح لم يبدأ المباراة بشكل أساسي وفضل كلوب جلوسه على دكة البدلاء.

وكذلك جلس في المباراة قبل الماضية على دكة البدلاء ضد فولام في الدوري الإنجليزي واكتفى كلوب بإشراكه لمدة 16 دقيقة