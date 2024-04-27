كلوب عن الخلاف مع صلاح: تحدثت معه وانتهى الأمر

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على أن المشكلة التي حدثت بينه وبين محمد صلاح قد انتهت بشكل نهائي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتعادل ليفربول مع وست عام بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب عبر شبكة TNT عقب المباراة: "لا يمكنني أن أقول ما دار بيننا ولكننا تحدثنا في غرف خلع الملابس وانتهى الأمر".

وتابع "لست في مزاج للحديث عن فرص التتويج ولكننا لم نحقق الفوز وكنا نعلم أنه يجب علينا الفوز، الآن لدينا بعض الوقت حتى المباراة المقبلة لنعد الشباب ونحاول من جديد".

وواصل "أشعر بإحباط كبير، كل الناس شاهدت فريق واحد كان قريبا من الفوز وهو نحن بسبب الفرص التي صنعناها والاستحواذ والأربع مباريات السابقة خلال 10 أيام كانت صعبة ولكن أعتقد أن اللاعبين أدوا بشكل جيد".

وأضاف "سعيد بردة فعلنا في الشوط الثاني، كانت جيدة جدا وهذا ما يجب علينا فعله والهدف المبكر ساعد بالطبع وكنا نصنع الفرص باستمرار ويمكنك أن تشاهد ذلك حتى في الشوط الأول".

والتقطت الكاميرات الناقلة للمباراة حديث ساخن بين الدولي المصري والمدرب الألماني قبل دخوله للملعب رفقة داروين نونيز وجو جوميز.

وحدثت المشادة بعد تسجيل وست هام هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2 وذلك قبل إجراء التبديل بشكل مباشر.

ولم يتم الكشف بعد عما قاله محمد صلاح لكلوب.

يذكر أن محمد صلاح لم يبدأ المباراة بشكل أساسي وفضل كلوب جلوسه على دكة البدلاء.

وكذلك جلس في المباراة قبل الماضية على دكة البدلاء ضد فولام في الدوري الإنجليزي واكتفى كلوب بإشراكه لمدة 16 دقيقة