النهاية الأسوأ بين كلوب وصلاح.. ليفربول يتعثر من جديد بتعادل مع وست هام

تعادل ليفربول مع وست هام بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب لندن الأولمبي في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي ليفربول في المباراة كل من أندرو روبيرتسون وكودي جاكبو بالخطأ في مرماه، بينما أحرز جاريد بوين وميكيل أنطونيو لوست هام.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة 75 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر والذي لعب مباراة أقل ليكون ليفربول بعيدا عن تحقيق اللقب.

كما ارتفع رصيد وست هام للنقطة 49 في المركز الثامن.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بثلاثي هجومي مكون من هارفي إيليوت وكودي جاكبو ولويس دياز.

5 تبديلات من كلوب في تشكيل ليفربول.. صلاح ونوينز على دكة البدلاء، وجاكبو في الهجوم أمام وست هام#السبت_الكروي pic.twitter.com/ueeHS8zHyV — FilGoal (@FilGoal) April 27, 2024

أحداث المباراة

أريولا منع الهدف الأول لليفربول بتسديدة قوية من أرنولد في الدقيقة 29.

استمرت محاولات ليفربول وكان أخطرها في الدقيقة 40 بتسديدة أرضية قوية من لويس دياز ارتدت من القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تقدم وست هام بالهدف الأول عن طريق جارود بوين برأسية.

في الشوط الثاني اختلف أداء ليفربول وبعد ثلاث دقائق من البداية تعادل أندرو روبيرتسون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 65 تقدم ليفربول بالهدف الأول عن طريق أوجبونا لاعب وسط هام بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من جاكبو.

وتعادل وست هام من جديد في الدقيقة الـ 77 برأسية جديدة ولكن تلك المرة من أوجبونا مستغلا عرضية بوين.

بعد الهدف مباشرة دخل محمد صلاح كبديل وأثناء وقوفه على الخط دخل في مشادة كلامية مع مدربه يورجن كلوب ربما كانت بسبب جلوسه على دكة البدلاء ومشاركته بوقت متأخر.

المشادة كتبت نهاية قد تكون الأسوأ بين كلوب وصلاح الثنائي الذي صنع التاريخ الحديث لليفربول سويا.

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وكاد ليفربول أن يسجل هدف الفوز عن طريق إيليوت في الدقيقة 89 ولكن كرته ارتدت من العارضة.

ليفربول سيلعب مباراته المقبلة ضد توتنام على ملعب أنفيلد يوم 5 مايو المقبل.

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