انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (2)-(2) ليفربول

السبت، 27 أبريل 2024 - 14:22

كتب : FilGoal

ليفربول ضد لوتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وست هام ضد ليفربول في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق89. العارضة تمنع الهدف الثالث لليفربول بتسديدة من إيليوت.

ق78. صلاح يدخل كبديل برفقة داروين نونيز وجو جوميز.

ق77. جووووول التعادل لوست هام برأسية من أنطونيو بعد عرضية من بوين.

ق77. أليسون يتألق ويمنع تسديدة رائعة من محمد قدوس.

ق65: جووووول أنجيلو أوجبونا بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من جاكبو من داخل منطقة الجزاء.

ق48. جوووووول التعاادل لليفربول عن طريق أندرو روبيرتسون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جووووول أول لوست عام عن طريق بوين برأسية.

ق40. تسديدة أرضية من لويس دياز ترتد من القائم.

ق38. محاولة من جاكبو ولكن فوق المرمى.

ق29 أريولا يمنع الأول لليفربول بتسديدة قوية من أرنولد.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز
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