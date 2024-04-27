تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة من جديد.. وإيليوت يقود الهجوم ضد وست هام

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد وست هام.

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد محمد صلاح على دكة البدلاء للمرة الرابعة في الدوري خلال الموسم الحالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – فيرجل فان دايك – جاريلا كوانسا – أندرو روبيرتسون.

الوسط: ريان جرافنبرخ -واتارو إندو – أليكسيس ماك أليستر.

الهجوم: هارفي إليوت – كودي جاكبو – لويس دياز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، بينما يحتل وست هام المركز الثامن برصيد 48 نقطة.