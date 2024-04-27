مواعيد مباريات السبت 27 إبريل - ليفربول ضد وست هام ومرموش يواجه بايرن

السبت، 27 أبريل 2024 - 10:29

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدف فرانكفورت ضد بايرن ميونيخ

تبدأ اليوم جولة جديدة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تقام مباريات الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 27 إبريل 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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وست هام × ليفربول.. 2:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × شيفيلد.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

مانشستر يونايتد × بيرنلي.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

فولام × كريستال بالاس.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

ولفرهامبتون × لوتون تاون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

إيفرتون × برينتفورد.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

أستون فيلا × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري المصري

بلدية المحلة × زد.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الجونة × الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإسباني

لاس بالماس × جيرونا.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ألميريا × خيتافي.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

ديبورتيفو ألافيس × سيلتا فيجو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

أتليتكو مدريد × أتليتك بلباو.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

ليتشي × مونزا.. 4:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

يوفنتوس × ميلان.. 7:00 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

لاتسيو × هيلاس فيرونا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريموم 1.

الدوري السعودي

الخليج × النصر.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

لايبزج × دورتموند.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

بايرن ميونيخ × آينتراخت فرانكفورت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

أوجسبورج × فيردر بريمين.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 3.

باير ليفركوزن × شتوتجارت.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × لو هافر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

الزمالك × الترجي.. 8:30 مساء.

الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL

الأهلي × بنجي.. 8:00 مساء.

الدوري البرتغالي

بنفيكا × سبورتنج براجا.. 8:00 مساء - تطبيق شاهد

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

هال سيتي × إبسويتش تاون.. 5:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

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