عاد إليكم من جديد.. سقوط ليدز برباعية يعلن عودة ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي

سقط ليدز يونايتد على يد مضيفه كوينز بارك رينجرز بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 45 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزية "تشامبيونشيب".

سجل الرباعية المغربي إيلياس شاعر في الدقيقة 8 ولوكاس أندرسن في الدقيقة 22 وليندون دايكس في الدقيقة 73 وسام فيلد في الدقيقة 86.

الخسارة جمدت رصيد ليدز عند 90 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر والذي لعب مباراة أقل.

وتتبقى جولة إضافية في عمر المسابقة، ما يعني أن ليدز لا يمكنه تجاوزه ليستر، وبالتالي يعود ليستر رسميا إلى الدوري الممتاز.

وهبط ليستر سيتي في نهاية الموسم الماضي رفقة ليدز وساوثامبتون.

وبذلك سيشارك ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الـ 18 في تاريخه.

وسبق للثعالب التأهل بداية من موسم 1994-1995، ولكن هبطوا في الموسم ذاته.

وعاد ليستر في موسم 1996-1997، واستمر لـ 6 مواسم ثم هبط في نهاية موسم 2001-2002.

وعاد ليستر مرة أخرى في موسم 2003-2004، ولكنه ظهور مقتضب انتهى بنهاية نفس الموسم.

الحقبة التاريخية بدأت من موسم 2014-2015، والتي امتدت لـ 9 مواسم متتالية كأطول استمرارية في تاريخ النادي، وشهدت تحقيق لقب الدوري الخرافي في موسم 2015-2016.