أحمد حمدي: لدي الثقة في الوصول لنهائي الكونفدرالية.. ودريمز منظم

السبت، 27 أبريل 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

احتفال أحمد حمدي بهدف الزمالك في شباك فيوتشر

يثق أحمد حمدي لاعب الزمالك في قدرة فريقه على الوصول لنهائي بطولة الكونفدرالية عندما يلاقي منافسه دريمز الغاني.

وتعادل الزمالك ذهابا أمام دريمز في القاهرة سلبيا دون أهداف.

وقال لاعب الوسط للصحفيين: "الفريق في حالة تركيز كبيرة قبل مباراة دريمز".

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وأضاف "لدي الثقة في تحقيق الفوز على دريمز والوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية".

وأنهى حديثه "فريق دريمز جيد ومنظم ولكننا أهدرنا العديد من الفرص في مباراة الذهاب، ولدينا ثقة في تقديم مباراة مميزة وتخطى المنافس في لقاء العودة".

وتقام مباراة العودة بين دريمز والزمالك يوم الأحد المقبل، الساعة السابعة مساءً، على ملعب بابا يارا.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة دريمز كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

دريمز الزمالك كأس الكونفدرالية أحمد حمدي
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