مؤتمر كولر - هل يعود الشناوي في النهائي أمام الترجي

السبت، 27 أبريل 2024 - 00:35

كتب : FilGoal

مارسيل كولر مدرب الأهلي

أبدى مارسيل كولر مدرب الأهلي سعادته بالفوز على مازيمبي الكونغولي 3-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "توقعنا أن يلعب مازيمبي هذه الكرة التي تتضمن العنف والقوة البدنية. لاعبونا كانوا على الموعد وقاتلوا على كل كرة في المباراة".

وأضاف "كان لدينا من الجودة ما يكفي لخلق فرص عديدة واستغلالها لتسجيل 3 أهداف وسعيد جدا بالتأهل".

وأكمل "مصطفى شوبير قدم بطولة كبيرة للغاية. محمد الشناوي سينضم لتدريبات الفريق الجماعية يوم الإثنين المقبل ولا نعرف مدى جاهزيته، ولدينا ما يكفي من الوقت قبل المباراة النهائية".

وأوضح "غيابه طال لـ 3 أشهر وبالتأكيد لا يمكنه العودة لنفس الجاهزية بين يوم وليلة".

وواصل "سعيد بتواجد الجماهير. جماهير الأهلي تفوق الوصف فقد عملت في عدة بلاد ولم أرَ مثلهم. وجودهم مهم في كل مباراة لمساعدة الفريق واليوم كانوا اللاعب رقم 12 للفريق وساعدونا كثيرا على الفوز بالمباراة وأتمنى تواجدهم دائما".

واختتم "أتمنى أن يزداد الحضور الجماهيري في الدوري لأنه يساعد اللاعبين كثيرا ويزيد دوافعهم".

المباراة شهدت تسجيل مازيمبي لهدف مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يلغيه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو واكتشاف لمسة يد، وقبل أن يسجل الأهلي ثلاثيته.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 تاريخيا والخامسة على التوالي.

وسيلتقي الأهلي مع الترجي في نهائي البطولة للمرة الثالثة تاريخيا.

مباراة الذهاب ستكون يوم 18 مايو في تونس، فيما سيكون الإياب يوم 25 في مصر.

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