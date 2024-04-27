نداي: أهدرنا العديد من الفرص ضد دريمز.. والجماهير تنتظر وصولنا لنهائي الكونفدرالية

أقر إبراهيما نداي لاعب الزمالك أن مباراة فريقه ضد دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية لم تكن سهلة على الإطلاق وتم إهدار العديد من الفرص.

وتعادل الزمالك ذهابا أمام دريمز في القاهرة سلبيا دون أهداف.

وتقام مباراة العودة بين دريمز والزمالك يوم الأحد المقبل، الساعة السابعة مساءً، على ملعب بابا يارا.

وقال نداي للصحفيين: "مباراة الذهاب لم تكن سهلة على الإطلاق، لكن أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول".

وأتم "سنبذل قصارى جهدنا من أجل التأهل للمباراة النهائية، ونسعى للفوز لأن الجماهير تنتظر عودتنا ببطاقة التأهل إلى النهائي ولن نخذلهم".

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا الخميس الماضي، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".