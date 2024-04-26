أبو علي: لم أكن في أفضل حالاتي خلال المباراة.. وإلغاء هدف مازيمبي أعاد لنا الحياة

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 23:53

كتب : FilGoal

الأهلي - مازيمبي - وسام أبو علي

يرى وسام أبو علي لاعب الأهلي أنه لم يكن في أفضل حالاته خلال مباراة فريقه ضد مازيمبي.

وحجز النادي الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي، ليضرب موعدا مع الترجي الرياضي التونسي.

وقال اللاعب الفلسطيني لشبكة بي إن سبورتس: "الهدف؟ لا أهتم أين الكرة سواء في الهواء أو على الأرض، يجب أن أتوقع أي شيء، في اللحظة الأخيرة ارتفعت الكرة ولذلك لعبتها بتلك الطريقة".

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وأضاف "لم أكن في أفضل حالاتي في المباراة، لكن ضغطنا بقوة ولعبنا جيد جدا".

وأكمل "إلغاء الحكم لهدف مازيمبي كان بمثابة إعادة الحياة بالنسبة لنا".

وأنهى حديثه قائلا: "لأول مرة سألعب نهائي، عندما يقترب الموعد سندرس الترجي بشكل جيد".

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد القاهرة في إياب مباراة نصف النهائي.

وسجل الأهلي جميع الأهداف في الشوط الثاني.

النهائي هو الخامس لـ الأهلي على التوالي في دوري أبطال إفريقيا بإنجاز غير مسبوق في تاريخ القارة، وهو النهائي الـ17 تاريخيا.

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