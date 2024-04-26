مدرب مازيمبي: الحكم أدار اللقاء لصالح الأهلي

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 23:47

كتب : FilGoal

لامين نداي - مازيمبي

شن لامين نداي مدرب نادي مازيمبي، هجوما قويا على بيتر واويرو حكم مباراة الفريق مع الأهلي.

الأهلي فاز على مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال لامين نداي في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "محبط للغاية من الخسارة بثلاثية ومحبط من أداء الحكم الذي أدار مباراة من طرف واحد متحيزا إلى الأهلي".

وأضاف "أعرف أننا بشر وقد نخطئ لكن الحكم كان يدير اللقاء لصالح الأهلي رغم إن الأهلي لا يحتاج إلى ذلك".

المباراة شهدت تسجيل مازيمبي لهدف مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يلغيه الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو واكتشاف لمسة يد، وقبل أن يسجل الأهلي ثلاثيته.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 تارخيا والخامسة على التوالي.

وسيلتقي الأهلي مع الترجي في نهائي البطولة للمرة الثالثة تاريخيا.

مباراة الذهاب ستكون يوم 18 مايو في تونس، فيما سيكون الإياب يوم 24 في مصر.

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