كأس العالم للأندية - الـ 26.. الترجي يحسم مقعده في المونديال ببلوغ نهائي إفريقيا

تأهل الترجي التونسي إلى كأس العالم للأندية 2025 بآخر المقاعد الـ 4 لقارة إفريقيا.

وضمن الترجي تأهله بفضل فوزه على ماميلودي صنداونز ووصوله لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الترجي ضد الأهلي بطل نسختي 2021 و2023، الذي تأهل بهذه الصفة.

بينما تأهل الوداد المغربي بصفته بطل نسخة 2022.

جمع الأهلي بين نسختين فتح الطريق أمام بطاقة تأهل بالتصنيف القاري لآخر 4 سنوات، وهو المقعد الذي حصل عليه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وبتأهل الترجي إلى نهائي 2024، يضمن إما المقعد المباشر باعتباره بطل 2024 إن فاز على الأهلي، أو يضمن مقعد مؤهل من التصنيف القاري إن خسر.

ويقام كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

وحتى الآن تأهل 26 فريقا هم:

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- ماميلودي صنداونز (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- الترجي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

المقاعد المتبقية

- بطل آسيا 2024

- بطل كونكاكاف 2024

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)