بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 23:37

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، بحثا عن اللقب الرابع في آخر 5 سنوات.

الأهلي سيواجه الترجي في نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، والذي تأهل بدوره إلى النهائي على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

وستكون مباراة الذهاب في تونس يوم 18 مايو المقبل على ملعب رادس.

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أما مباراة الإياب، فستكون يوم 24 مايو على استاد القاهرة الدولي.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد التعادل ذهبا بدون أهداف.

من جهة أخرى، فاز الترجي على صنداونز بهدف مقابل لا شيء ذهابا وإيابا.

فوز الأهلي على مازيمبي أوصل مارسيل كولر إلى 20 مباراة متتالية بدون خسارة في دوري أبطال إفريقيا، كصاحب أطول سلسلة لا خسارة في تاريخ النادي الأهلي بالبطولة متخطيا مانويل جوزيه.

وعادل الأهلي الرقم القياسي في البطولة، ليتساوى مع الترجي التونسي برصيد 20 مباراة متتالية بدون خسارة.

وكسر الترجي رقم الأهلي القياسي في 2020 برصيد 20 مباراة متتالية جاءت في نسخ 2018 و2019 و2020، قبل أن يعود الأهلي اليوم ويعادل رقم الترجي.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الترجي
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