لإفريقيا عرش لونه أحمر.. الأهلي إلى نهائي الأبطال الخامس على التوالي بثلاثية في مازيمبي

حجز النادي الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب مازيمبي، ليضرب موعدا مع الترجي الرياضي التونسي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على مازيمبي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد القاهرة في إياب مباراة نصف النهائي.

النهائي هو الخامس لـ الأهلي على التوالي في دوري أبطال إفريقيا بإنجاز غير مسبوق في تاريخ القارة، وهو النهائي الـ17 تاريخيا.

وسيجمع النهائي بين الأهلي والترجي للمرة الثالثة في تاريخ البطولة.

سجل محمد عبد المنعم، ووسام أبو علي، وأكرم توفيق أهداف الأهلي خلال اللقاء.

video:1

video:2

التشكيل

مارسيل كولر أجرى تبديلا واحدا على تشكيل الأهلي عن لقاء الذهاب بدخول بيرسي تاو كأساسي بدلا من رضا سليم.

واستمر أحمد عبد القادر كأساسي في اللقاء بجانب بيرسي تاو ووسام أبو علي في الهجوم.

وصف المباراة

بدأ الأهلي اللقاء بقوة مبكرا، وكانت البداية بتمريرة طولية من أحمد عبد القادر نحو عمرو السولية في الدقيقة الثالثة، ولكن خرج أليو بادارا من مرماه وأمسك بها.أ ال

وفي الدقيقة العاشرة كانت أحد أخطر الكرات بعد عرضية من علي معلول إلى السولية الذي استلم وسدد، ولكن تصدى لها بادارا ببراعة.

في نفس الكرة أرسل بيرسي تاو عرضية جديدة، وهذه المرة أخرجها بادارا بشكل خاطئ لتصل إلى السولية الذي سدد نحو المرمى الخالي من حارسه، لكن المدافع أنقذها من على خط المرمى إلى ركنية.

وواصل أليو بادارا تألقه في الدقيقة الـ18 بعد ركنية نفذها علي معلول وقابلها أحمد عبد القادر برأسية، لكن بادارا حولها إلى ركنية.

محمد هاني بدوره توغل من الجهة اليمنى في الدقيقة الـ21 ثم أرسل عرضية إلى وسام أبو علي الذي لمس الكرة بجانب القائم.

بواز نجالامولومي لاعب مازيمبي تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ28 بعد تدخل قوي على عمرو السولية.

وفي الدقيقة الـ35 توغل أحمد عبد القادر بشكل رائع في الجهة اليسرى ثم أرسل عرضية، لكن أبعدها الدفاع إلى ركنية.

علي معلول نفذ الركنية، وقابلها رامي ربيعة برأسية لكن في يد الحارس.

مازيمبي حاول فط الضغط عن مرماه، فسدد جونسون زيمانجا بقوة في الدقيقة الـ44 بجانب مرمى مصطفى شوبير، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

مازيمبي كان الأخطر مع بداية الشوط الثاني، طولية أولا حولها رامي ربيعة إلى ركنية.

ونفذت الركنية في الدقيقة الـ47 عن طريق إبراهيما كيتا، قابلها أوسكار تشيكومب بلمسة واحدة تجاه المرمى، لكن أكرم توفيق يبعدها من على خط المرمى ببراعة.

ورد الأهلي في الدقيقة الـ48 بعد بينية من أحمد عبد القادر إلى بيرسي تاو الذي توغل على الجهة اليمنى ثم أرسل عرضية أرضية، أبعدها أليو بادارا لتصل إلى عبد القادر الذي سدد بجانب القائم.

أليو بادارا سقط مجددا على الأرض ليتلقى العلاج، واستمر على الأرض حتى الدقيقة الـ53 ليشهر الحكم بيتر واويرو بطاقة صفراء في وجهه بسبب إهدار الوقت.

إثارة الفيديو

وصلت الإثارة ذروتها في الدقيقة الـ57. مازيمبي سجل هدفا بعد عرضية من فيليب كينزومبي، قابلها جويل بيا برأسية في المرمى.

وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، اكتشف الحكم بيتر واويرو لمسة يد على جويل بيا قبل الهدف ليقرر إلغاؤه.

هنا تدخل مارسيل كولر وأجرى أولى التبديلات بدخول إمام عاشور في الدقيقة الـ65 بدلا من عمرو السولية.

وفي الدقيقة الـ67 كاد بيرسي تاو يسجل الأول من تصويبة رائعة، لكن أليو بادارا تصدى للكرة ثم ارتطمت الكرة بالقائم وسارت على الخط ليمسك بها الحارس.

نهاية صمود بادارا

وأخيرا انتهى صمود أليو بادارا وجاء الهدف الأول في الدقيقة الـ68. ركنية نفذها علي معلول، قابلها محمد عبد المنعم برأسية، فشل أليو بادارا في الإمساك بها، لتسكن الشباك.

لامين ندايي مدرب مازيمبي لجأ إلى دكته في الدقيقة الـ73 بدخول أوجوستين أولادياو بدلا من بواز نجالامولومي، وباشنت موامبا بدلا من جلودي ليكونزا، وفلي تراوري بدلا من أوسكار تشيكومب.

لاعبو الأهلي شنوا بعض المحاولات الفردية. فحاول وسام أبو علي في الدقيقة الـ78 بتصويبة من خارج منطقة الجزاء، لكن بجانب المرمى.

ثم حاول أحمد عبد القادر في الدقيقة الـ80 لكن بتصويبة ضعيفة في يد الحارس.

وكانت آخر تبديلات مازيمبي في الدقيقة الـ83 بدخول شيخ فوفانا بدلا من فيليب كيزومبي.

إلى هنا قد قرر الأهلي إنهاء المباراة بشكل رائع. وسام أبو علي سجل الثاني في الدقيقة الـ84 بعد عرضية من علي معلول، قابلها أبو علي بلمسة واحدة على الطائر في المرمى بشكل راااائع، مسجلا الهدف الثاني للأهلي.

هدف هو الأول لـ وسام أبو علي قاريا بقميص الأهلي.

مارسيل كولر دفع بـ كهربا في الدقيقة الـ88 بدلا من وسام أبو علي، وتبعها إنذار لـ محمد عبد المنعم بعد مشادة مع لاعب مازيمبي.

وكانت آخر أوراق كولر في الدقيقة الـ90 بدخول محمود متولي بدلا من علي معلول، والذي تحصل على إنذار بدوره في الدقيقة الـ95 بعد تدخل قوي على لاعب مازيمبي.

وأبى أكرم توفيق إلا أن يضع بصمته في الدقيقة الـ12 من الوقت الضائع، فانطلق بعد بينية إمام عاشور على الجهة اليمنى، ثم سدد عرضية أرضية تجاه المرمى مباشرة، ليسجل الهدف الثالث، ولينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ويواجه الترجي الذي تأهل على حساب ماميلودي صنداونز.