سكاي: ليفربول يتوصل لاتفاق مع فينورد للتعاقد مع سلوت

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

ارني سلوت مدرب فينورد المرشح لـ ليفربول

توصل نادي ليفربول لاتفاق مع فينورد من أجل التعاقد مع أرني سلوت المدير الفني للفريق الهولندي.

وأعلن يورجن كلوب رحيله بنهاية الموسم عن تدريب ليفربول بعد ثمانية أعوام ونصف في نهاية الموسم الحالي، وقبل عام على نهاية عقده مع النادي، معللا ذلك بأن طاقته نفدت.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن ليفربول قد توصل لاتفاق نهائي مع فينورد حول مبلغ التعويض للسماح لسلوت للرحيل من فينورد.

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وحسب الشبكة ذاتها فإن النادي الإنجليزي أيضا قد اتفق مع سلوت على كافة بنود العقد بينهما ويتبقى التوقيع الرسمي دون الكشف عن المدة التي ستربطه بليفربول.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد سلوت مع فينورد في 2026 ولذلك كان يلزم على الريدز للتفاوض مع فينورد حول التعاقد مع سلوت، ولم يكشف بعد المبلغ الذي سيدفعه ليفربول إلى فينورد.

وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزي من قبل، أن ليفربول سيعلن تولي سلوت، الإدارة الفنية للريدز خلفا ليورجن كلوب.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيعلن تولي سلوت قبل عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك بعد خروج ليفربول رسميا من بطولتي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وكذلك التراجع في بطولة الدوري الإنجليزي بعد خسارتي كريستال بالاس، وإيفرتون.

وابتعد ليفربول عن صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال ومانشستر سيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد سلوت مع فينورد لا يتضمن شرطا جزائيا، ولكن سيمنحه ليفربول تعويضا ماديا.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.

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