قبل مواجهة دريمز.. شيكابالا يغادر مران الزمالك مصابا

غادر محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك، مران الفريق مصابا استعدادا لمواجهة ديمز.

ويحل الزمالك ضيفا على دريمز يوم الأحد، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتعرض محمود عبد الرازق "شيكابالا" لإصابة في العضلة الأمامية خلال المران، ليقرر الجهاز الطبي إخراجه من المران لعدم تفاقم الإصابة.

وعلى الفور، خضع شيكابالا إلى جلسات ثلج في محاول لعلاج موضع الإصابة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.