مران الزمالك - تعليمات خاصة لـ مهاب وترافيس وزياد.. وفقرة لركلات الترجيح

أدى لاعبو نادي الزمالك فقرة تدريبية على ركلات الترجيح، ضمن فقرات المران الرئيسي للفريق اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة دريمز.

الزمالك يستعد لمواجهة دريمز الغاني يوم الأحد في غانا، بإياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وخاض لاعبو الزمالك مرانا رئيسيا اليوم الجمعة استعدادا لخوض مباراة دريمز.

المران شهد إجراء جوزيه جوميز المدرب البرتغالي لفقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح.

وتحدث جوميز مع اللاعبين قبل انطلاق الفقرة وطالبهم بحسم المباراة في الوقت الأصلي وعدم الوصول إلى ركلات الترجيح، ولكنه أكد على ضرورة التدريب على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها.

من جهة أخرى، أدى اللاعبون مرانا بدنيا قويا، فيما عقد جوميز جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم، وأشار إلى أهمية المباراة وضرورة التأهل للدور النهائي من ملعب المنافس، وشدد على أن اللقاء من أهم محطات الأبيض خلال الموسم الحالي.

وأكد جوميز للاعبين خلال الجلسة على ثقته الكبيرة في العودة إلى القاهرة ببطاقة التأهل للمباراة النهائية، وإسعاد الملايين من الجماهير التي تنتظر بشدة المنافسة والفوز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

من جهة أخرى، منه جوميز تعليمات خاصة للثلاثية مهاب ياسر، وترافيس موتيابا، وزياد كمال بخصوص التسليم والتسلم ونقل الكرة من وضعية الدفاع للهجوم بشكل سريع، من أجل تنفيذها خلال المران، و حرص جوميز على متابعة تنفيذ اللاعبين لتعليماته داخل الملعب.

وأخيرا، عقد لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى، جلسة مع الثلاثي محمد عواد، ومعاذ علاء، وعبد الرحمن نفاد على هامش التدريبات لشرح العديد من المواقف الفنية التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة وكيفية التعامل معها، بجانب تصحيح بعض النقاط الخاصة بالتمركز.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس ، استعداداً لخوض لقاء دريمز المقبل في بطول كأس الكونفدرالية، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق كل من الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

كان الزمالك قد تعادل ذهابا في القاهرة بدون أهداف مع دريمز، إذ يحتاج الفارس الأبيض للفوز بأي نتيجة أو التعادل إيجابيا للتأهل إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية.