انتهت دوري أبطال إفريقيا - الأهلي (3)-(0) مازيمبي.. نهاية المباراة والنسر إلى النهائي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ومازيمبي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء

ق. 102 جوووووووووووووووول ثااااااالث عن طريق أكرم توفيق

ق. 84 جوووووووووووووووول راااااااااااااااااااائع. عرضية من معلول قابلها وسام أبو علي بلمسة في المرمى على الطائر بشكل راااااااائع.

ق. 80 انطلاقة من أحمد عبد القادر ومحاولة بتصويبة لكن ضعيفة في يد الحارس.

ق. 78 محاولة فردية من وسام أبو علي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء لكن بجاني القائم.

ق. 75 ركنية جديدة لمازيمبي قابلها موامبا برأسية بعيدة عن المرمى.

ق. 73 تبديلان لمازيمبي بدخول أوجوستين أولادياو بدلا من بواز نجالامولومي، وباشنت موامبا بدلا من جلودي ليكونزا.

ق. 67 جووووووووووووووول أووووول للأهلي. عرضية من معلول قابلها محمد عبد المنعم برأسية يفشل أليو بادارا في الإمساك بها وتسكن الشباك.

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ق. 65 يا اللللله!! تصويبة رائعة من بيرسي تاو تصدى لها أليو بادارا وارتطمت الكرة بالقائم وسارت على الخط ليمسك بها الحارس.

ق. 64 دخول إمام عاشور بدلا من عمرو السولية.

أووووه تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب لمسة يد على جويل بيا قبل العرضية التي أتت منها الهدف.

ق. 57 هدف أول لـ مازيمبي جويل بيا. عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كينزومبي قابلها بيا برأسية في مرمى شوبير.

ق. 53 إنذار إلى أليو بادارا بسبب إهدار الوقت.

ق. 49 بينية من عبد القادر إلى بيرسي تاو الذي توغل وأرسل عرضية أبعدها بادارا وتابعها عبد القادر بلمسة بجانب القائم.

ق. 47 أوووه إنقاذ رائع من أكرم توفيق على خط المرمى. ركنية لمازيمبي نفذها إبراهيما كيتا، قابلها أوسكار تشيكومب بلمسة واحدة تجاه المرمى، لكن أكرم توفيق يبعدها من على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 تصويبة قوية من زيمانجا بجانب مرمى مصطفى شوبير.

ق. 34 أوووه انطلاقة راااائعة من عبد القادر على الجهة اليسرى ثم عرضية أرضية يخرجها الدفاع إلى ركنية.

ق. 21 الضغط يتواااصل بعد انطلاقة من محمد هاني وعرضية أرضية يقابلها وسام أبو علي بلمسة بجانب القائم.

ق. 18 ركنية ينفذها معلول ويقابلها أحمد عبد القادر برأسية ولكن بادرا يواصل التألق ويحولها إلى ركنية.

ق. 11 هجمة أخرى للأهلي بعرضية من بيرسي تاو أخطأ الحارس في الإمساك بها ليتابعها السولية تجاه المرمى، لكن المدافع ينقذ من على خط المرمى إلى ركنية.

ق. 10 أووووه عرضية من معلول إلى السولية الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد ليتصدى لها أليو بادرا ببراعة.

ق. 8 عرضية من معلول يمسكها الحارس أليو بادرا بثبات.

ق. 3 محاولة أولى للأهلي بينية طويلة من عبد القادر إلى عمرو السولية لكن طويلة ويمسكها الحارس بثبات.

بداية المباراة