لا مفر من اللعب.. رفض استئناف اتحاد العاصمة على قرار خسارته ضد نهضة بركان

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

نهضة بركان المغربي

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الاستئناف المقدم من نادي اتحاد العاصمة الجزائري على قرار اعتباره خاسرا ضد نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تلقيه خطاب من "كاف" يفيد برفض الاستئناف المقدم من قبل نادي اتحاد العاصمة على قرار اعتبار الفريق الجزائري خاسرا بثلاثية.

ووصلت بعثة اتحاد العاصمة إلى المغرب قبل قليل، تمهيدا لخوض إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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مباراة الذهاب بين الفريقين لم تقم، والسبب هو عدم سماح السلطات الجزائرية بدخول ملابس فريق نهضة بركان إلى الجزائر.

جاء الرفض بسبب تواجد رسم لخريطة المملكة المغربية على قميص نهضة بركان، ومن بينها الصحراء المغربية التي لا تعترف الجزائر بسيادة المغرب عليها.

وبررت السلطات الجزائرية قرارها بأنه إدخال للأمور السياسية في الرياضة، فيما رد نهضة بركان بأن قميص الفريق يلعب به منذ بداية الموسم، ونال موافقة كاف من قبل بالفعل.

وبسبب موقف السلطات الجزائرية، رفض نهضة بركان خوض اللقاء ورفع الأمر إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي حكم باعتبار اتحاد العاصمة خاسرا بثلاثية، على أن يقام لقاء الإياب في موعده.

ويتأهل الفائز بين الفريقين إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ليلعب مع الفائز بين الزمالك ودريمز الغاني، إذ ستكون مباراة الإياب مساء الأحد في المغرب.

وتعادل الزمالك مع دريمز سلبيا في الذهاب على استاد القاهرة، ليكون الفارس الأبيض بحاجة إلى الفوز أو التعادل بنتيجة إيجابية في غانا لبلوغ النهائي.

الكونفدرالية الإفريقية اتحاد العاصمة نهضة بركان
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