للابتعاد عن منطقة الهبوط.. مصطفى محمد أساسي مع نانت ضد مونبليه

يقود مصطفى محمد هجوم نانت ضد مونبليه، في مهمة الابتعاد عن منطقة الهبوط.

أعلن أنطوان كومباري مدرب نانت، تشكيل فريقه لمواجهة مونبليه بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي.

تشكيل نانت شهد البدء بـ مصطفى محمد في الهجوم كأساسي ومهاجما وحيدا.

من جهة أخرى، يحرس ألبان لوفونت المرمى، فيما يتواجد عبد القادر بامبا بجانب فلوران موليه، وموسى سيسوكو تحت المهاجم.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حارس: ألبان لوفونت.

الدفاع: جيان-كيفين دوفيرن – جيان-تشارليس كاستيليتو – نيكولاس بالواه – نيكولاس كوزا.

الوسط: صامويل موتوسامي – بيدرو تشيريفيا.

أمامهما: عبد القادر بامبا - فلوران موليه - موسى سيسوكو.

الهجوم: مصطفى محمد.

📄𝗟𝗲 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 face à Montpellier. pic.twitter.com/J8HfDpy4uO — FC Nantes (@FCNantes) April 26, 2024

ويحتل نانت المركز الـ14 برصيد 31 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط، فيما يحتل مونبليه المركز الـ12 برصيد 36 نقطة.