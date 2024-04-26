تشكيل مازيمبي - تعديلان على فريق الذهاب لمواجهة الأهلي

اعتمد لامين ندياي المدير الفني لـ مازيمبي الكونغولي على خماسي في الدفاع ضد الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل مازيمبي ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة ويبدأ اللقاء في العاشرة مساء.

ويحل أوسكار كابويت وبواز نجالامولومي في دفاعات مازيمبي بدلا من أجوستين أولادابو وفيلي تراوري.

وجاء تشكيل مازيمبي كالتالي

حراسة المرمى: أليوني بادارا فاتي

الدفاع:أوسكار كابويت – زيمانجا سوزي - جلودي ليكونزا – بواز نجالامولومي - نتامبيوي كالونجي

الوسط: إبراهيما كيتا – أتيبو رادجابو – لوزولو سيتا

الهجوم: فليبيس كينزومبي – جويل بيا

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وتأهل الأهلي على حساب سيمبا التنزاني، فيما وصل مازيمبي لتلك المرحلة على حساب بترو أتليتكو الأنجولي.