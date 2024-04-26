تشكيل الأهلي – عودة تاو.. وأبو علي يقود الهجوم ضد مازيمبي

عاد عمرو السولية لتشكيل الأهلي الأساسي ضد مازيمبي، فيما يقود وسام أبو علي الهجوم.

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مازيمبي بعد قليل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي شهد البدء بـ وسام أبو علي في الهجوم كأساسي للمباراة الثانية على التوالي، فيما بدأ

ويبدأ أحمد عبد القادر كذلك كأساسي للمباراة الثانية على التوالي، فيما عاد بيرسي تاو للتشكيل على حساب رضا سليم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – أكرم توفيق – أحمد نبيل "كوكا".

الهجوم: بيرسي تاو – وسام أبو علي – أحمد عبد القادر.

وتعادل الأهلي ذهابا بدون أهداف على ملعب مازيمبي في الكونغو، ليكون بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى المباراة النهائية.