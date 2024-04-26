تشكيل ريال مدريد – عودة كيبا وميليتاو.. جولر وسيبايوس يقودان البدلاء ضد سوسيداد

اختار كارلو أنشيلوتي البدء بمجموعة كبيرة من بدلاء ريال مدريد ضد ريال سوسيداد.

ريال مدريد يلاقي ريال سوسيداد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد شهد البدء بـ كيبا أريزابالاجا في حراسة المرمى لأول مرة منذ يناير الماضي على حساب أندري لونين، وضمن 9 تبديلات في التشكيل عن الكلاسيكو ضد برشلونة.

من جهة أخرى، يبدأ إيدير ميليتاو كأساسي في الدفاع لأول مرة بعد العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويقود فران جارسيا الجبهة اليسرى على حساب بنجامين ميندي، فيما يتواجد داني سيبايوس في وسط الملعب بجانب أردا جولر.

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد ريال سوسيداد كالتالي:

حارس: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: داني كاربخال – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – فران جارسيا.

الوسط: أورليين تشواميني – لوكا مودريتش – داني سيبايوس.

الهجوم: براهيم دياز – خوسيلو - أردا جولر.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة أقرب الملاحقين.

ويتبقى لـ ريال مدريد 6 مباريات باحتساب مباراة اليوم، يحتاج لجمع 7 نقاط منهم للظفر بالدوري الإسباني رسميا.