ديسابر يكشف سبب تواجده في مصر.. وحقيقة تدريب فريق من الدوري

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

سيباستيان ديسابر - الكونغو الديمقراطية

كشف سيباستيان ديسابر المدرب الفرنسي عن سبب تواجده في مصر بالوقت الحالي.

وقال ديسابر في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "أتواجد في مصر لمشاهدة مباراة مازيمبي ضد الأهلي".

وأضاف "أريد أيضا متابعة مستوى فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز عن قرب، وقبل انطلاق معسكر المنتخب المقبل".

أخبار متعلقة:
قائمة الأوفياء الحاليين في الدوري.. يتصدرها قائد المصري وحضور ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك مباشر BAL - الأهلي (0)-(0) الأهلي بنغازي.. خامس مباريات المجموعة جراحة ناجحة لـ شروق فؤاد لاعبة طائرة الأهلي مواعيد مباريات الجمعة 26 أبريل والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه مازيمبي وريال مدريد وكلاسيكو السعودية

مدرب الكونغو أكمل "الأهلي فريق كبير ونجح في تفادي استقبال أهداف في الكونغو، لذلك فالأمور تصب في مصلحة الأهلي حاليا".

بعض التقارير ربطت بين تواجد سيباستيان ديسابر في مصر واحتمالية تولي تدرب أحد الفرق المصرية.

ويتولى ديسابر تدريب الكونغو الديمقراطية منذ عام 2022، إذ وصل بهم مؤخرا إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا وأقصى منتخب مصر من دور الـ16.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي بعد قليل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

سيباستيان ديسابر الكونغو الديمقراطية
نرشح لكم
الكشف عن موعد مؤتمر جوميز الصحفي قبل مواجهة دريمز أحمد سليمان: الزمالك جاهز لمواجهة دريمز.. ولدينا ثقة في جميع اللاعبين عبد الواحد السيد: الأمور تسير بشكل جيد.. والجميع يعلم أهمية مباراة دريمز مدرب دريمز: مستعدون لركلات الترجيح.. لكننا سنلعب من أجل الحسم في الوقت الأصلي قبل مواجهة دريمز.. جوميز يعالج أخطاء الزمالك بمحاضرة فنية مواعيد مباريات الجمعة 26 أبريل والقنوات الناقلة.. الأهلي يواجه مازيمبي وريال مدريد وكلاسيكو السعودية قائمة الأهلي - عودة إمام عاشور وحسين الشحات أمام مازيمبي مران الأهلي - فقرات خططية وتقسيمة قوية تحضيرا لمواجهة مازيمبي
أخر الأخبار
ديسابر يكشف سبب تواجده في مصر.. وحقيقة تدريب فريق من الدوري ساعة | الكرة الإفريقية
قائمة الأوفياء الحاليين في الدوري.. يتصدرها قائد المصري وحضور ثلاثي الأهلي ونجم الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر BAL - الأهلي (0)-(0) الأهلي بنغازي.. خامس مباريات المجموعة ساعة | كرة سلة
العشرون على التوالي.. حجازي أساسي مع الاتحاد ضد الشباب ساعة | سعودي في الجول
جراحة ناجحة لـ شروق فؤاد لاعبة طائرة الأهلي 2 ساعة | رياضة نسائية
بوكيتينو: غاضبا الصحافة تظهرني أن علي إثبات نفسي.. وموقفي من البقاء 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تفوق على روديجير وأراوخو.. معار من برشلونة يهزم كل مدافعي الدوري الإسباني 2 ساعة | الدوري الإسباني
كلوب: إذا حللت مشكلة صلاح ونونيز سأكون الأكثر ثراء في العالم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة