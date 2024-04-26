ديسابر يكشف سبب تواجده في مصر.. وحقيقة تدريب فريق من الدوري

كشف سيباستيان ديسابر المدرب الفرنسي عن سبب تواجده في مصر بالوقت الحالي.

وقال ديسابر في تصريحات لإذاعة أون سبورت: "أتواجد في مصر لمشاهدة مباراة مازيمبي ضد الأهلي".

وأضاف "أريد أيضا متابعة مستوى فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز عن قرب، وقبل انطلاق معسكر المنتخب المقبل".

مدرب الكونغو أكمل "الأهلي فريق كبير ونجح في تفادي استقبال أهداف في الكونغو، لذلك فالأمور تصب في مصلحة الأهلي حاليا".

بعض التقارير ربطت بين تواجد سيباستيان ديسابر في مصر واحتمالية تولي تدرب أحد الفرق المصرية.

ويتولى ديسابر تدريب الكونغو الديمقراطية منذ عام 2022، إذ وصل بهم مؤخرا إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا وأقصى منتخب مصر من دور الـ16.

ويلتقي الأهلي مع مازيمبي بعد قليل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.