كلوب: إذا حللت مشكلة صلاح ونونيز سأكون الأكثر ثراء في العالم

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح وداروين نونيز

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول رأيه في مشكلة عدم تسجيل محمد صلاح وداروين نونيز مهاجما الفريق للأهداف في الأونة الأخيرة.

داروين نونيز

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ليفربول يحل ضيفا على وست هام مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة عن غياب صلاح ونونيز عن التسجيل: "سيبقى الأمر الأكثر غرابة هو عدم تسجيل المهاجمين للأهداف".

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وأضاف "كل المهاجمين يمرون بتلك المواقف، وسيسأل الجميع لماذا لا يسجلون".

المدرب الألماني استدرك "لكنني إذا تمنكنت من اكتشاف الحل السريع لتلك المشكلة سأكون الرجل الأكثر ثراء في العالم".

محمد صلاح سجل 24 هدفا وصنع 13 آخرين هذا الموسم خلال 40 مباراة بمختلف المسابقات، منهم 17 هدفا سجلهم في بطولة الدوري.

أما داروين نونيز، فسجل 18 هدفا وصنع 13 آخرين في 50 مباراة خاضهم بمختلف البطولات، بينهم 11 هدفا في الدوري.

في المقابل، لم يسجل نونيز بآخر 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولم يسجل صلاح أيضا بآخر 3 مباريات.

كان ليفربول تلقى ضربة قوية في سباق المنافسة على لقب الدوري بعد الخسارة من إيفرتون قبل يومين. خسارة جمدت رصيد الحٌمر عند 74 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يملك مباراة مؤجلة.

يورجن كلوب ليفربول
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