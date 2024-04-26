الكشف عن موعد مؤتمر جوميز الصحفي قبل مواجهة دريمز

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 17:04

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز وأحمد مجدي من المؤتمر الصحفي

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك مؤتمرا صحفيا في الثالثة والنصف عصر الغد السبت بتوقيت غانا، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويأتي ذلك للحديث عن مباراة دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها في السابعة مساء يوم الأحد المقبل على ستاد بابا يارا الرياضي.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى غانا مساء الأمس الخميس، استعدادا لخوض لقاء دريمز المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

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ويترأس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق، ويرافق الفريق حسين لبيب رئيس النادي وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

وتعادل الزمالك سلبيا في مباراة الذهاب في القاهرة بدون أهداف.

الزمالك جوزيه جوميز
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