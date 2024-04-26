أرتيتا: لاعبان يمثلان صداع لي.. ولا يمكننا السيطرة على مانشستر سيتي

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، جاهزية كافة لاعبيه باستثناء جوراين تيمبر، قبل مواجهة توتنام، يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنام: "باستثناء جوراين تيمبر، جميع اللاعبين متاحون، وذلك بمثابة دفعة كبيرة ترفع من مستوى المنافسة بين اللاعبين، ولكن تيمبر قريب جدا من العودة".

واعترف أرتيتا بصعوبة المنافسة في الدوري الإنجليزي: "إنه يتطلب الكثير من الجهد، ويمكن أن تحدث الكثير من التحولات ونعلم جميعا مدى صعوبة الفوز بالمباريات في هذا الدوري".

وأثنى المدير الفني الإسباني على الثنائي توماس بارتي وتروسارد: "هما بمثابة صداع بالنسبة لي، لأنني أرى مدى رغبتهم في اللعب والمساهمة مع الفريق، إنهما على استعداد للنزول للعب في أي وقت لمساعدتنا"

كما أثنى على صفقتي الفريق في بداية هذا الموسم والذين تألقا مع الفريق كاي هافيرتز وديكلان رايس: "هما لاعبان يتمتعان بالصفات المناسبة التي تتناسب مع نادينا".

وعن المدير الفني لتوتنهام، قال أرتيتا: "أنجي بوستيكوجلو قام بعمل مثير للإعجاب في توتنهام، ولست متفاجئًا لأنني أعرفه منذ أن كان في المنتخب الأسترالي، وفي اليابان وسلتيك، وأنا أحب الطريقة التي تلعب بها فرقه".

وأكمل حديثه عن السبيرز: "مباراة توتنهام ديربي صعب للغاية"

وعن عن لعب 4 مباريات منذ آخر مباراة لعبها توتنام؟، قال: "سنكون جاهزين تمامًا. لدينا أيضًا بعض الوقت للتعافي والاستعداد لمباراة تشيلسي".

وخسر أرسنال أمام أستون فيلا بهدفين نظيفين، قبل وداع دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام بايرن ميونيخ بهدف، ثم الفوز أمام وولفرهامبتون بثنائية، وتشيلسي بخماسية نظيفة، منذ آخر مباراة لعبها توتنام أمام نيوكاسل يوم 13 إبريل وخسر السبيرز برباعية نظيفة.

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، متقدما على مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة، مع أفضلية مباراة مؤجلة للسيتزن.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على حساب برايتون يوم الخميس برباعية نظيفة، ليضيق الخناق على أرسنال.

وعن المنافسة مع سيتي، علق أرتيتا: "مباراة أخرى تمكنوا فيها من الفوز بطريقة مقنعة، لا يمكننا السيطرة عليه، لذلك دعونا نفعل ما نستطع القيام به".

وأضاف: "أرسنال بحاجة إلى صنع التاريخ بعد 20 عاما كان فريقا لا يقهر، أنا متأكد من أن الكثير من اللاعبين يعرفون ذلك".

وردا على منح الكمبيوتر فرصة لأرسنال للفوز باللقب بنسبة 26%، علق قائلاً: "نأمل أن نتمكن من تعديل هذا الكمبيوتر، ربما يحتاج إلى تحديث البرنامج، نأمل أن نتمكن من تغيير ذلك."