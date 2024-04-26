دخول بيلينجهام واستبعاد رودريجو.. تعديل في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد

أجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تعديلا في قائمة الفريق الملكي لمواجهة ريال سوسيداد ضمن منافسات الجولة الـ 33 من منافسات الدوري الإسباني، والمقررة مساء اليوم الجمعة.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وشهدت القائمة عودة جود بيلينجهام، واستبعاد رودريجو بعد ضمه في القائمة الأولى التي أعلنت يوم الخميس.

وكان بيلينجهام يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء، فيما يعاني رودريجو من الأنفلونزا. وكلاهما غاب عن تدريب يوم الخميس.

لكن أنشيلوتي قال في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "أعتقد أن جود بيلينجهام ورودريجو سيكونان متاحين لمباراة ريال سوسيداد الجمعة".

ويحتاج ريال مدريد لـ 7 نقاط ليحسم اللقب رسميا بصرف النظر عن نتائج الملاحق برشلونة.

الملكي هزم برشلونة في الكلاسيكو وواصل التغريد الصدارة نحو اللقب رقم 36، برصيد 81 نقطة وبفارق 11 نقطة عن برشلونة الثاني الذي تجمد رصيده عند 70 نقطة.