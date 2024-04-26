بعد اقتراب انتقاله لـ ليفربول.. تقارير: مساعد أرتيتا بديل سلوت في فينورد

كشفت صحيفة إيفننج ستاندر اللندنية، أن فينورد يستهدف التعاقد مع الهولندي ألبرت ستويفنبرج مساعد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال.

وأشارت الصحيفة أن ستويفنبرج سيتولى الإدارة الفنية للفريق الهولندي خلفا لآرني سلوت المدير الفني لفينورد المنتظر انتقاله لتدريب ليفربول.

وانضم ستويفنبرج للجهاز الفني لـ أرسنال في ديسمبر 2019 بعد تولي أرتيتا القيادة الفنية للجانرز.

وعمل ستويفنبرج في الجهاز الفني لمانشستر يونايتد رفقة مواطنه لويس فان جال عام 2014، ثم تولي تدريب فريق جينك البلجيكي لكنه أقيل قبل عام من منصبه.

وانتقل المدرب الهولندي لينضم للجهاز الفني لمنتخب ويلز، قبل أن ينضم صاحب الـ50 عاما إلى الجهاز الفني لأرسنال مع أرتيتا.

وتلقى ستويفنبرج عدة عروض من أندية أوروبية ليصبح الرجل الأول في الجهاز الفني، إلا أن تلك الخطوة لم تكتمل.

وأعلن يورجن كلوب رحيله بنهاية الموسم عن تدريب ليفربول بعد ثمانية أعوام ونصف في نهاية الموسم الحالي، وقبل عام على نهاية عقده مع النادي، معللا ذلك بأن طاقته نفدت.

وكانت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية كشفت عن أن ليفربول سيعلن تولي سلوت قبل عطلة نهاية الأسبوع، بعد خروج ليفربول رسميا من بطولتي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي وكأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وكذلك التراجع في بطولة الدوري الإنجليزي بعد خسارتي كريستال بالاس، وإيفرتون، ليبتعد عن صراع التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لصالح أرسنال ومانشستر سيتي.

وكان سلوت صرح عبر "ESPN": "تدريب ليفربول؟ الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله هو أن الناديين يتفاوضان. سأجلس في غرفة الانتظار لمعرفة النتائج".

وأضاف "من الواضح أنني أرغب في الذهاب إلى ليفربول. أنا الآن أنتظر لأرى ما إذا كان الناديان سيتوصلان إلى اتفاق. سيتضح الأمر بلا شك في الأيام المقبلة".

ولا يتضمن عقد سلوت مع فينورد شرطا جزائيا، ولكن سيمنحه ليفربول تعويضا ماديا.

وحقق سلوت بطولتي الدوري والكأس مع فينورد، فيما ينافس على بطولة الدوري هذا الموسم مع أيندهوفن.