رائعة فودين ورأسية دي بروين.. مانشستر سيتي يسحق برايتون ويكثف الضغط على أرسنال

الجمعة، 26 أبريل 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

سحق مانشستر سيتي مضيفه برايتون بأربعة أهداف دون رد في ختام منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك يستمر رودري بلا هزيمة في المباريات التي يبدأها مع مانشستر سيتي، للمباراة رقم 69 على التوالي.

الفرصة الأولى الأخطر كانت من نصيب برايتون حيث سدد داني ويلبك ولكن تصدى إيدرسون ببراعة في الدقيقة 3.

أخبار متعلقة:
بعد 15 عاما و4 مشاركات في كأس العالم.. موسليرا يعتزل دوليا 17 محاولة لا تكفي.. الرياض يعاقب أهلي جدة بمشاركة محرز وفيرمينو ظهور أول لـ كانافارو وهدف قاتل.. روما يفوز على أودينيزي في مباراة مدتها 18 دقيقة فقط تقرير: مدرب نيس يدخل حسابات ميلان

وفي الدقيقة 17 سجل كيفن دي بروين الهدف الأول برأسية متقنة بعد عرضية من كايل ووكر.

وحاول خوليان ألفاريز في الدقيقة 20 ولكن التسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 26 سجل فيل فودين ثاني الأهداف من ركلة حرة رائعة عجز الحارس جيسون ستيل عن التعامل معها.

وسجل فودين ثالث الأهداف سريعا في الدقيقة 34 بعد خطأ في البناء تحت الضغط من برايتون وضعه في موقف رائع أمام المرمى مباشرة.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى روبرتو دي زيربي مدرب برايتون تبديلين بنزول سيمون أدينجرا وأوديلوجا أوفياه بدلا من آدم لالانا وجويل فيلتمان.

وفي الدقيقة 53 انطلق جواو بيدرو وسدد ولكن تصدى إيدرسون مرة أخرى.

وسدد ألفاريز في الدقيقة 60 ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

ولكن في الدقيقة 62 سجل ألفاريز هذه المرة من كرة أتته من المتابعة بعد محاولة من ووكر.

وأجرى بيب جوارديولا مدرب سيتي تبديلين بنزول جاك جريليش وماثيوس نونيز بدلا من دي بروين وفودين.

وفي الدقيقة 78 حل جيريمي دوكو وسيرخيو جوميز بدلا من برناردو سيلفا ورودري.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 76 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

فيما تجمد رصيد برايتون عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
انتهت في الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(4) مانشستر سيتي نهاية موسم إنزو تقارير: ليفربول سيعلن تعيين سلوت قبل نهاية الأسبوع كلوب: نحن بحاجة لحدوث مصائب مع مانشستر سيتي وأرسنال تين هاج يوضح أهدافه من المباريات المتبقية.. ورأيه في أداء كاسيميرو بقلب الدفاع قبل 45 مباراة متبقية.. موسم الدوري الإنجليزي يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف مواعيد مباريات الخميس 25 إبريل - الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لليد.. ومواجهة صعبة لمانشستر سيتي تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
المندوه: من حل أزمة القيد الأولى يمكنه حل الثانية ساعة | الكرة المصرية
اسكواش - تكرار نهائي الرجال ببطولة الجونة..ونوران تصعد للمرة الخامسة على التوالي ساعة | رياضات أخرى
رائعة فودين ورأسية دي بروين.. مانشستر سيتي يسحق برايتون ويكثف الضغط على أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد 15 عاما و4 مشاركات في كأس العالم.. موسليرا يعتزل دوليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - تفاصيل قرعة بطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك 2 ساعة | رياضات أخرى
بمشاركة الدرع.. يحيى خالد يسجل هدفا قاتلا في ربع نهائي أبطال أوروبا لكرة اليد 2 ساعة | كرة يد
دياب يكشف لـ في الجول حقيقة نقل مباريات الدوري إلى النهار 3 ساعة | الدوري المصري
17 محاولة لا تكفي.. الرياض يعاقب أهلي جدة بمشاركة محرز وفيرمينو 3 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة