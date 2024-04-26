رائعة فودين ورأسية دي بروين.. مانشستر سيتي يسحق برايتون ويكثف الضغط على أرسنال

سحق مانشستر سيتي مضيفه برايتون بأربعة أهداف دون رد في ختام منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك يستمر رودري بلا هزيمة في المباريات التي يبدأها مع مانشستر سيتي، للمباراة رقم 69 على التوالي.

الفرصة الأولى الأخطر كانت من نصيب برايتون حيث سدد داني ويلبك ولكن تصدى إيدرسون ببراعة في الدقيقة 3.

وفي الدقيقة 17 سجل كيفن دي بروين الهدف الأول برأسية متقنة بعد عرضية من كايل ووكر.

وحاول خوليان ألفاريز في الدقيقة 20 ولكن التسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 26 سجل فيل فودين ثاني الأهداف من ركلة حرة رائعة عجز الحارس جيسون ستيل عن التعامل معها.

وسجل فودين ثالث الأهداف سريعا في الدقيقة 34 بعد خطأ في البناء تحت الضغط من برايتون وضعه في موقف رائع أمام المرمى مباشرة.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى روبرتو دي زيربي مدرب برايتون تبديلين بنزول سيمون أدينجرا وأوديلوجا أوفياه بدلا من آدم لالانا وجويل فيلتمان.

وفي الدقيقة 53 انطلق جواو بيدرو وسدد ولكن تصدى إيدرسون مرة أخرى.

وسدد ألفاريز في الدقيقة 60 ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

ولكن في الدقيقة 62 سجل ألفاريز هذه المرة من كرة أتته من المتابعة بعد محاولة من ووكر.

وأجرى بيب جوارديولا مدرب سيتي تبديلين بنزول جاك جريليش وماثيوس نونيز بدلا من دي بروين وفودين.

وفي الدقيقة 78 حل جيريمي دوكو وسيرخيو جوميز بدلا من برناردو سيلفا ورودري.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى 76 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

فيما تجمد رصيد برايتون عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.