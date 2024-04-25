17 محاولة لا تكفي.. الرياض يعاقب أهلي جدة بمشاركة محرز وفيرمينو

حقق الرياض فوزا ثمينا على حساب أهلي جدة في الوقت القاتل من المباراة.

وفاز الرياض على أهلي جدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي.

وسجل برايما توري وعبد الهادي الحراجين هدفي الرياض، فيما أحرز فرانك كيسيه هدف أهلي جدة الوحيد.

وسدد لاعبو أهلي جدة 17 مرة على مرمى الرياض لكن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق أي نقاط من المباراة.

وفشلت محاولات رياض محرز وروبرتو فيرمينو العديدة في منح الأهلي نتيجة التعادل على الأقل.

وسجل برايما توريه الهدف الأول لنادي الرياض من ركلة جزاء عند الدقيقة 43 من الشوط الأول.

وأدرك فرانك كيسيه هدف التعادل للنادي الأهلي السعودي قبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

وتبادل عبد الهادي الحراجين الكرة بشكل رائع مع يحيى الشهري وسجل الهدف الثاني لنادي الرياض في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد الرياض إلى النقطة 28 في المركز 14 بجدول الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد أهلي جدة عند النقطة 52 في المركز الثالث بجدول الترتيب.