17 محاولة لا تكفي.. الرياض يعاقب أهلي جدة بمشاركة محرز وفيرمينو
الخميس، 25 أبريل 2024 - 22:31
كتب : FilGoal
حقق الرياض فوزا ثمينا على حساب أهلي جدة في الوقت القاتل من المباراة.
وفاز الرياض على أهلي جدة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 29 من الدوري السعودي.
وسجل برايما توري وعبد الهادي الحراجين هدفي الرياض، فيما أحرز فرانك كيسيه هدف أهلي جدة الوحيد.
وسدد لاعبو أهلي جدة 17 مرة على مرمى الرياض لكن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق أي نقاط من المباراة.
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء.. بيراما توريه يسجل أول أهداف الرياض⚽️🔥
الرياض 1 × 0 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/fJ8OJJ45u9— SSC (@ssc_sports) April 25, 2024
وفشلت محاولات رياض محرز وروبرتو فيرمينو العديدة في منح الأهلي نتيجة التعادل على الأقل.
وسجل برايما توريه الهدف الأول لنادي الرياض من ركلة جزاء عند الدقيقة 43 من الشوط الأول.
وأدرك فرانك كيسيه هدف التعادل للنادي الأهلي السعودي قبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.
هدددددف!⚽
فرانك كيسيه يسجل التعادل للأهلي ⚽️🔥
الرياض 1 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/jTA8JFrven— SSC (@ssc_sports) April 25, 2024
وتبادل عبد الهادي الحراجين الكرة بشكل رائع مع يحيى الشهري وسجل الهدف الثاني لنادي الرياض في الدقيقة 84.
الفوز رفع رصيد الرياض إلى النقطة 28 في المركز 14 بجدول الدوري السعودي.
فيما توقف رصيد أهلي جدة عند النقطة 52 في المركز الثالث بجدول الترتيب.
هدددددف!⚽
عبدالهادي الحراجين يسجل الثاني ⚽️🔥
الرياض 2 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/9Iv5gYLIEV— SSC (@ssc_sports) April 25, 2024