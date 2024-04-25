قائمة الأهلي - عودة إمام عاشور وحسين الشحات أمام مازيمبي

الخميس، 25 أبريل 2024 - 22:17

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي - إمام عاشور

عاد إمام عاشور وحسين الشحات لصفوف الأهلي في قائمة الفريق لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد مازيمبي الكونغولي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

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خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول - محمد هاني - أكرم توفيق

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر - رضا سليم - بيرسي تاو - وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست

ويغيب عن المباراة كل من: محمد الشناوي - حمزة علاء - محمود الزنفلي - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - ياسر إبراهيم - مروان عطية - أليو ديانج - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي "كريستو".

وتعادل الأهلي مع مازيمبي ذهابا بدون أهداف في الكونغو الديمقراطية.

ويقام الإياب مساء الغد الجمعة في العاشرة مساء على استاد القاهرة.

ويسعى الأهلي لبلوغ النهائي الخامس على التوالي في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي بنهائي 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا حسين الشحات إمام عاشور
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